التويجري: محمد بن سلمان وجه بأن سلامة الإنسان هي الأهم دون النظر للخسائر المادية

المواطن - الرياض

أكد أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، الدكتور طلال التويجري، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترأس بنفسه الكثير من منصات اتخاذ القرار المتعلقة بجائحة كورونا.

د. #طلال_التويجري:

سمو #ولي_العهد ترأس بنفسه الكثير من منصات اتخاذ القرار المتعلقة بالجائحة، وكان توجيهه للجنة: ألا تخضع قراراتها للموازنات.. سلامة الإنسان وصحة المجتمع هي الأهم، دون النظر للمكاسب والخسائر المادية.#حكاية_كورونا_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/7JCZvnfwsu — الليوان (@almodifershow) April 17, 2021

توجيه محمد بن سلمان:

وتابع التويجري في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن توجيه الأمير محمد بن سلمان للجنة كان “ألا تخضع قراراتها للموازنات، سلامة الإنسان وصحة المجتمع هي الأهم، دون النظر للمكاسب والخسائر المادية.

وأضاف: طبقنا في حج العام الماضي إجراءات احترازية محكمة، أصبحت محل استشهاد عالمي في كيفية تطبيق مثل هذه الاحترازات العالية بين الحشود الكبيرة، وهي نتاج لخبرات عالية بنيناها على مدى سنوات.

موارد دعم مهولة:

وأردف التويجري: المملكة سخرت موارد دعم مادية مهولة لتوفير كل ما هو مطلوب لمواجهة الجائحة وآثارها، وغيرت معادلة تفاعل القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، وضعت كل الجهات الرسمية في خدمة وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن قرار منع التجول كان قرارًا صعبًا اتخذ في وقت صعب، وكان ضرورة لوقف التسارع في الحالات بالشكل الذي يهدد بانهيار نظامنا الصحي.

د. #طلال_التويجري:

قرار منع التجول كان قرارا صعبا اتخذ في وقت صعب، وكان ضرورة لوقف التسارع في الحالات بالشكل الذي يهدد بانهيار نظامنا الصحي.#حكاية_كورونا_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/4OeiCs69LY — الليوان (@almodifershow) April 17, 2021

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