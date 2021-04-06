الحصيني: بداية رمضان الثلاثاء 13 إبريل فلكيًا

المواطن - الرياض

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون بداية شهر رمضان يوم الثلاثاء 13 إبريل، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد بداية شهر رمضان

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم، بلغنا الله رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه ووفقنا لحسن العبادة فيه ووفقنا لليلة القدر وتقبله منا، الحسابات الفلكية تتوقع شعبان 1442هـ-كاملًا سيبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 إبريل 2021.

وأضاف الحصيني: “كما أن الحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون كاملًا، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك”.

توقعات طقس اليوم

كما توقع الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: الباحة وعسير وجازان والطائف.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من شرق وغرب وشمال المملكة؛ إلا أن يصرفها الله”.

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