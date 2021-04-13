الحصيني: ليلة رمضانية ممطرة وحبات برد ورياح مغبرة

المواطن - الرياض

توقع عضو لجنة تسميات، خبر الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدة مدن في السعودية ليلة رمضانية ممطرة هذه الليلة.

ليلة رمضانية ممطرة

وقال الحصيني : “يا أهل العاصمة الرياض ليلة ممطرة – إن شاء الله – الليلة مساء الثلاثاء 1442/9/1هـ ليلة الأربعاء وتشمل محافظات حريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية ورماح تمتد للصمان”.

وتابع الحصيني: كما تمتد الأمطار حتى شمال المنطقة الشرقية وتربة والطائف خاصة شرقها وغرب نجران، موضحًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد ورياح مغبرة.

حالة الطقس غدًا

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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