الحمدان ثاني صدمة لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال، صدمة مُدوية بعدما تحدثت تقارير صحفية عن غياب عبدالله الحمدان مهاجم الأزرق عن مواجهة نادي الاتحاد يوم الجمعة المقبل.

الحمدان عانى من الإصابة بفيروس كورونا

وكان الحمدان عانى مؤخرًا من إصابته بفيروس كورونا، وبسبب ذلك فقد غاب عن مباراتي المنتخب السعودي ضد كل من الكويت وفلسطين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وسيكون الحمدان ثاني لاعب يغيب عن الأزرق في مباراة الاتحاد، بعد سالم الدوسري الذي يُعاني من إصابة في مفصل القدم.

الحمدان ثاني لاعبي الهلال غيابًا

وسيغيب الحمدان عن كلاسيكو الاتحاد بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب عدم جاهزيته حيث يُعد بحاجة لمزيد من الوقت، وذلك بعد أن كان مُصابًا بفيروس كورونا مؤخرًا.

وسيلعب الأزرق، مع الاتحاد في الجولة الـ25 حيث تُقام المباراة في ملعب “الشرائع” بمكة المكرمة بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين حاليًا برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

وكان الحمدان انضم لنادي الهلال قادمًا من نادي الشباب لمدة خمسة مواسم في يناير الماضي.

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