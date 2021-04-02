الدويش ينتقد لوشيسكو

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش، المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السابق؛ وذلك بسبب حديثه عن مواسمه وبطولاته مع الزعيم التي فاز بها على حساب النصر.

لوشيسكو يذكر النصر في حديثه:

وكان المدرب الروماني قال في تصريحات تلفزيونية: إنه قضى أجمل أيام حياته بعد الفوز على النصر في الدوري وكأس الملك خلال الفترة الماضية.

وعلق الدويش قائلًا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “رازفان لوشيسكو قال: إن الأيام التي فاز فيها على النصر في الدوري والكأس، من أجمل أيام حياته، من فاز على الهلال في الدوري والكأس بسبعة، لم يقل هذا، ومن فاز عليه بالسوبر والدوري بأربعة، لم يقل هذا أيضًا”.

مدرب الهلال السابق يتحدث عن ابن نافل:

وكان المدرب الروماني تحدث قائلًا عن فترته مع الهلال: “عدت إلى الرياض لمقابلة رئيسي فهد بن نافل .. وسيظل دومًا رئيسي لأنه تربطني به علاقة”.

وتابع مدرب الأزرق السابق قائلًا: ”ليلة المباراة ضد ضمك كان هناك حديث وأبلغني ابن نافل أن عليه أن يتخذ قرار الإقالة وقلت له هذا وضع صعب للغاية وأتفهم قرارك وأن عليه اتخاذ أفضل قرار لمصلحة النادي وهذا الثمن كنت سأدفعه نظير هذه الإنجازات التي حققتها وكانت الفترة صعبة وطويلة، وكنت أتوقع الإقالة”.

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