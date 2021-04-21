الرئيس الصيني سيشارك بخطاب مهم في قمة المناخ الافتراضية

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء 21 إبريل، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيشارك في قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتعقد افتراضياً هذا الأسبوع، على الرغم من التوتر السياسي بين البلدين، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

خطاب مهم للرئيس الصيني:

وقالت الوزارة في بيانها أن الرئيس الصيني سيلقي خطاباً مهماً خلال القمة التي تأتي بعد أيام على اجتماع شنغهاي الذي جمع مسؤولين من البلدين حول جرى التعهد في ختامه بالتعاون في قضية التغير المناخي الضاغطة.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:

ويواجه الرئيس الأمريكي في قمة المناخ الافتراضية التي ستُعقد هذا الأسبوع، مهمة شائكة تتمثل بكيفية طرح هدف غير ملزم ولكنه مهم لتقليل انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن الاحتباس الحراري، التي سيكون لها تأثير ملموس ليس فقط على جهود تغير المناخ في الولايات المتحدة بل في جميع أنحاء العالم.

أزمة المناخ:

وتشكل أزمة المناخ تحديًا سياسيًا معقدًا لجو بايدن، وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس، مشيرة إلى أن تحقيق نتائج قابلة للقياس في هذه الأزمة أصعب بكثير من أمور أخرى تتعلق بحزمة الإغاثة من وباء كورونا أو فاتورة البنية التحتية.

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