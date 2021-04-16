الرائد يُسقط القادسية باللحظات الأخيرة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الرائد- قبل قليل- فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه القادسية بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الرائد والقادسية:

وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا بين الفريقين، حيث لم ينجح أي منهما في استغلال الفرص التي أُتيحت خلال أحداث النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق الريداوي محاولاته من أجل إحراز هدف الفوز.

وعند حلول الدقيقة الـ93 تمكن اللاعب المغربي كريم البركاوي من إحراز هدف الفوز لـ الرائد بضربة رأسية قاتلة ليخطف 3 نقاط ثمينة لأبناء المدرب البلجيكي بيسنك هاسي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة:

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الريداوي 35 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز العاشر.

وتُقام حاليًّا مباراة الاتحاد والباطن، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي، على ملعب “الشرائع” بمكة المكرمة.

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