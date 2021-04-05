الرمز وآل معمر يرسمان إستراتيجية النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، عن ثقته الكبيرة في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لبريقه في ظل وجود مجلس الإدارة الجديد برئاسة مسلي آل معمر ودعم العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد.

خالد بن فهد مع آل معمر سيُعيدان بريق النصر:

وقال عبدالله بن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حقق النصر بطولة من ثلاث بطولات هذا الموسم على رغم الظروف العديدة وعدم الاستقرار الإداري والفني”.

وتابع قائلًا: “ولكن.. نثق بالله ثم الرمز عز النصر الأمير خالد بن فهد ورجال النصر وإدارة نادي النصر ممثلة برئيس النادي الأستاذ مسلي آل معمر في رسم إستراتيجية فنية وإدارية تليق بالعالمي بإذن الله”.

وتمت تزكية مسلي آل معمر مؤخرًا لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 سنوات، بدعم الأعضاء الذهبيين وعلى رأسهم الأمير خالد بن فهد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر هذا الموسم:

ولعب النصر ضد الفيصلي بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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