السد والاستقلال يصلان الرياض وجدة

المواطن - مروة نبيل

وصلت، مساء اليوم الأحد، بعثة فريقي السد القطري والاستقلال الإيراني إلى الرياض وجدة؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

السد يصل الرياض:

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة السد إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، التي تضم كلًّا من النصر والوحدات الأردني، بالإضافة إلى فولاد خوستان الإيراني.

الاستقلال الإيراني في جدة:

وحرص عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استقبال بعثة فريق الاستقلال الإيراني في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، كما رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاستقلال الإيراني في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية؛ الأهلي والدحيل القطري، بجانب فريق الشرطة العراقي.

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