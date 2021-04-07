السعودية تسمح باستيراد الماشية من أستراليا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير أسترالية بأن السعودية ستسمح باستيراد الماشية من أستراليا عقب توقف دام نحو عشر سنوات، وفقًا لصحيفة The West Australian.

وقال التقرير إن وزارة الزراعة الأسترالية أكدت على أنه تم إنشاء مسار جديد مما يزيد من فرص تصدير الأغنام الأسترالية إلى السعودية، وقد أكد وزير الزراعة الأسترالي، هون كين باستون، على أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع النظراء السعوديين، بشأن المسار الجديد الذي يلبي المتطلبات السعودية.

سبب توقف استيراد الماشية الأسترالية

وكان قد توقف استيراد الماشية الأسترالية بسبب خلاف حول النظام الأسترالي الذي يعرف باسم ايسكاس، وهو يفرض إخضاع المواشي الأسترالية للرقابة في جميع الدول التي يتم التصدير لها، وهو النظام الذي رفضه عديد من الدول.

حلول عاجلة لعدم خسارة السوق السعودي

وكان المسؤولون الأستراليون يطالبون، منذ عدة سنوات، بضرورة البحث عن حلول عاجلة لعدم خسارة السوق السعودي الذي تصدّر له سنويًا أستراليا نحو مليون خروف أسترالي، عقب ملاحظة تحول السعوديين إلى أسواق بديلة، وهو ما يعني خسارة كبيرة لأستراليا.

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