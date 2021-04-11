السعودية ضمن 3 دول ستتحرى هلال رمضان 1442 غدًا

المواطن - الرياض

في الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول بداية شهر رمضان 1442 رسميًّا يوم الثلاثاء المقبل، سيكون على عدة دول من بينها السعودية استطلاع هلال شهر رمضان غدًا؛ للتأكد من بداية الشهر الكريم سواء الثلاثاء أم الأربعاء.

دول حسمت بداية رمضان 1442:

يذكر أنه حتى الآن أعلنت 5 دول بشكل رسمي أن بداية رمضان 1442 يوم الثلاثاء المقبل وهي، مصر، العراق، اليمن، لبنان، تركيا.

تحري رؤية الهلال غدًا:

وكانت المحكمة العليا السعودية أكدت في وقت سابق اليوم أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.

كما أعلنت البحرين رسميًّا أنها ستتحرى الهلال مرة أخرى مساء غد الاثنين، لتحدد هل رمضان يوم الثلاثاء أم الأربعاء، وعلى نفس النهج جاءت قطر بعدما أعلنت رسميًّا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الأحد.

ويعود السبب في اختلاف رؤية هلال رمضان 1442 بين بعض الدول؛ بسبب اختلاف بداية شهر شعبان الجاري.

بداية رمضان 1442 فلكيًّا:

يذكر أنه بحسب الحسابات الفلكية فإنه الاقتران المركزي (المحاق المركزي) حدث يوم الاثنين 12 إبريل 2021 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي؛ ما يعني أن إمكانية رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين مستحيلة في كل الدول العربية.

كما تشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة يوم غد الاثنين في العديد من الدول، سواء في نصف الكرة الشرقي أو النصف الغربي، حيث سيمكث الهلال في السماء بعد غروب الشمس لفترة يمكن رصده فيها.

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