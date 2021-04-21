السعودية في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو

المواطن - مروة نبيل

أُجريت، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”، وأسفرت عن تواجد منتخب السعودية في مجموعة قوية.

منتخب السعودية في المجموعة الرابعة

وأُقيمت مراسم قرعة “أولمبياد طوكيو” المقرر إقامته خلال الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من شهر أغسطس، في مقر فيفا وتم بث القرعة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وينتظر منتخب السعودية تحت 23 عامًا بقيادة المدير الفني سعد الشهري مباريات نارية في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد الأخضر في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار.

مجموعات أولمبياد طوكيو

وجاءت المجموعات في أولمبياد طوكيو وفقًا للقرعة التي أُقيمت اليوم، كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ اليابان، جنوب إفريقيا، المكسيك وفرنسا، وضمت المجموعة الثانية؛ نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس ورومانيا.

ويتواجد منتخب مصر تحت 23 عامًا في مجموعة قوية هو الآخر، حيث أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو عن وقوعه في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.

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