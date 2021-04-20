الشهري حائر بين 8 كبار بالأولمبياد

المواطن - مروة نبيل

لا يزال مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، سعد الشهري حائرًا في الاختيار بين اللاعبين الكبار لضمهم في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.

الشهري يستقر على 8 لاعبين كبار

واعتمد سعد الشهري قائمة تضم 50 لاعبًا يحق لهم المشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته خلال الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من شهر أغسطس.

وضمت قائمة الأخضر الأولمبي 8 لاعبين كبار فوق 23 عامًا، على أن يتم تسجيل 3 منهم فقط قبل انطلاق منافسات الأولمبياد، حيث اختار الشهري كلاًّ من؛ حارس المرمى محمد العويس، المدافع عبدالله مادو والظهير الأيسر ياسر الشهراني.

كما ضمت قائمة اللاعبين الكبار مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا كلًا من؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري ومحمد الكويكبي في خط الوسط، بالإضافة إلى الثنائي الهجومي فهد المولد وصالح الشهري، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

الأخضر الأولمبي في المستوى الرابع

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد كشف عن مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، وجاء المنتخب السعودي في المستوى الرابع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة دورة الألعاب الأولمبية، يوم غد الأربعاء، في مقر فيفا على أن يتم بث القرعة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمية على موقع “يوتيوب”.

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