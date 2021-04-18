السومة الأفضل بمباراة الأهلي والدحيل

المواطن - مروة نبيل

واصل السوري عمر السومة تألقه مع الأهلي، وكلل مجهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي والدحيل القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

السومة يتألق:

وتألق عمر السومة بشكل لافت خلال أحداث مباراة الأهلي والدحيل القطري، وكان مصدر خطورة الراقي في اللقاء، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، لينقذ فريقه من الخسارة الثانية.

ويُعد عمر السومة من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، حيث نجح في تسجيل ثنائيته ضد الاستقلال بالجولة الأولى، قبل أن يحرز هدف التعادل اليوم.

الأهلي والدحيل:

ولعب الأهلي والدحيل القطري على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما وصل رصيد الدحيل القطري إلى 4 نقاط ليواصل تصدر المجموعة.

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