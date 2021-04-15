السومة سلاح الأهلي أمام الأندية الإيرانية

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على المهاجم السوري عمر السومة لقيادة الأهلي للظهور بشكل مميز ضد الاستقلال الإيراني، وتحقيق أول ثلاث نقاط في دوري أبطال آسيا 2021.

السومة يتألق أمام الأندية الإيرانية

ودائمًا ما يتألق عمر السومة في المباريات التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا، ما يمنحه دفعة معنوية لمواصلة هز الشباك.

ويُعد عمر السومة هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الأندية الإيرانية، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف خلال المباريات السابقة في بطولة دوري أبطال آسيا.

الأهلي ضد الاستقلال

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بمواجهة الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الخميس، ثم يُلاقي الدحيل، الأحد المقبل.

وتُعد مباراة الاستقلال الإيراني هي المواجهة الأولى التي سيقودها المدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي تولى المهمة مؤخرًا، وقاد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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