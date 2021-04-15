السومة ينفرد برقم مميز آسيويًا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم السوري عمر السومة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات دوري أبطال آسيا، ليكون من أبرز المهاجمين في البطولة السنوات الأخيرة.

السومة يتألق آسيويًا

ويُعد السوري عمر السومة هو أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تسديدًا على مرمى الخصوم في بطولة دوري أبطال آسيا آخر 10 مواسم، حيث سدد 48 كرة بين القائمين والعارضة.

كما أن السومة هو هداف الأهلي ضد الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى أنه هداف الراقي في البطولة القارية برصيد 19 هدفًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الاستقلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ثم يُلاقي الدحيل القطري، الأحد المقبل.

وتُعد مباراة الاستقلال الإيراني هي المواجهة الأولى التي سيقودها المدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي تولى المهمة مؤخرًا، وقاد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ويطمح أن يظهر الراقي بشكل جيد معه ويخطف الثلاث نقاط.

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