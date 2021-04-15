هدافو الأهلي في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث تطمح بظهوره بشكل مميز بعد تراجع نتائجه محليًا في الفترة الأخيرة.

هدافو الأهلي في البطولة الآسيوية

ويُعد المهاجم السوري عمر السومة هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 19 هدفًا، ويسعى لمواصلة هز الشباك وتعزيز تواجده في صدارة هدافين الراقي.

ويحتل البرازيلي فيكتور سيموس المركز الثاني برصيد 14 هدفًا، وتمكن 3 لاعبين من تسجيل 8 أهداف مع الراقي ضمن منافسات البطولة الآسيوية، وهم؛ العماني عماد الحوسني، مهند عسيري وتيسير الجاسم.

الراقي يواجه الاستقلال اليوم

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بمواجهة الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الخميس، ثم يُلاقي الدحيل، الأحد المقبل.

وتُعد مباراة الاستقلال الإيراني هي المواجهة الأولى التي سيقودها المدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي تولى المهمة مؤخرًا، وقاد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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