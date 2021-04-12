الشؤون الإسلامية: المدة بين صلاتي المغرب والعشاء ساعتان خلال رمضان

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

الشؤون الإسلامية تحدد المدة بين الأذان والإقامة:

كما تضمن التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الإنتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

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