الشباب يتألق ضد الصاعدين بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداءً مميزًا ضد الأندية الصاعدة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته المقبلة أمام الباطن.

الشباب يتألق أمام الفرق الصاعدة

وظهر فريق الشباب بشكل مميز خلال آخر 16 مباراة خاضها أمام الفرق الصاعدة إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تلقى هزيمتين فقط، وفاز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات.

ويسعى الليوث بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز لتحسين أداء الفريق الأول لكرة القدم، وتحقيق الفوز ضد الباطن، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وتفريطه في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليوث يواجه الباطن

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الشباب، عند الساعة 6:50 مساء يوم غد السبت، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر