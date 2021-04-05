الشباب يكسب طويق بـ7 أهداف

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على نظيره طويق وديًّا بنتيجة 7/ 2، في إطار استعدادات الليوث لمواجهته المقبلة ضد الباطن.

الشباب يكتسح طويق:

وبدأ الليوث مباراة الشباب ضد طويق الودية بتشكيل مكون من؛ زيد البواردي، عبدالله الشامخ، إيغور، حسان تمبكتي، فواز الصقور، ناصر العمران، إيفر بانيغا، نواف العابد، متعب الحربي، عمار النجار وإيغالو.

وجلس على مقاعد بدلاء الليوث في المباراة الودية التي أُقيمت على استاد الأمير خالد بن سلطان، كل من؛ محمد الدوسري، مروان الحيدري، عبدالملك الخيبري، عبدالله الزوري، جمال باجندوح، محمد سالم، خالد الدبيش، ألفريد أندياي، سيبا وفابيو مارتينيز.

وتألق الليوث بشكل لافت في المباراة الودية، ونجحوا في تسجيل 7 أهداف، كما شهدت المواجهة عودة المهاجم النيجيري إيغالو للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد غيابه عن اللعب منذ 10 مارس الماضي، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

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