الشباب يواصل تدريباته بمشاركة العابد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية، بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس هيرنانديز، استعدادًا لمواجهة الشعلة الودية.

الشباب يواصل تدريباته:

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية تحت إشراف المدرب سلطان القنوي، وطبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية في منتصف الملعب.

وأجرى هيرنانديز تقسيمة تكتيكة على ثلثي الملعب، قبل أن يختتم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بمناورة، بمشاركة النجم نواف العابد.

ومن المقرر أن يواجه الليوث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة وديًّا، مساء الاثنين، على إستاد الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة بنادي الهلال متصدر الترتيب.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في السابع من شهر مايو المقبل.

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