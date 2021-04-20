تدريبات تكتيكية ولياقية تُجهز الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس هيرنانديز، تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، استعدادًا لمبارياته المقبلة.

الشباب يواصل الاستعداد:

وكثف المدرب سلطان القنوي التدريبات البدنية واللياقية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات، قبل أن يخوضوا تدريبات فنية.

وركز هيرناندز خلال الحصة الفنية على تطبيق تدريبات التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم، وخصص المدرب الإسباني المران لتطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ والضغط على المنافسة.

على الجانب الآخر، أدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالليوث، أحمد شراحيلي تدريبات خاصة برفقة المعد البدني، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة بنادي الهلال متصدر الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في السابع من شهر مايو المقبل.

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