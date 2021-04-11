الشرق بطلًا لـ الدرجة الثانية للشباب

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق الشرق في التتويج بلقب بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا “الدرجة الثانية” لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021.

الشرق يتوج باللقب:

وحسم الفريق لقب الدرجة الثانية للشباب بعد فوزه، اليوم الأحد، على نظيره الوطن بخماسية مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الأنوار.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج الفريق المنتمي إلى محافظ الدلم بلقب بطولة المملكة للشباب، وحرص على تهنئتهم بالتتويج والصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

التأهل إلى دوري الدرجة الأولى للشباب:

وكان فريقا الشرق والوطن قد صعدا رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد الفوز في نصف نهائي بطولة أندية المملكة للشباب على الحزم والجندل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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