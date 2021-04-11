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الشرق بطلًا لـ الدرجة الثانية للشباب
بعد فوزه على الوطن بخماسية

الشرق بطلًا لـ الدرجة الثانية للشباب

2021/04/11
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشرق بطلًا لـ الدرجة الثانية للشباب جانب من احتفالات اللاعبين - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

نجح فريق الشرق في التتويج بلقب بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا “الدرجة الثانية” لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021.

الشرق يتوج باللقب:

وحسم الفريق لقب الدرجة الثانية للشباب بعد فوزه، اليوم الأحد، على نظيره الوطن بخماسية مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الأنوار.

الشرق
جانب من الاحتفالات – المصدر saff

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج الفريق المنتمي إلى محافظ الدلم بلقب بطولة المملكة للشباب، وحرص على تهنئتهم بالتتويج والصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

بطل الدرجة الثانية للشباب
اللاعبون يحتفلون بالتتويج – المصدر saff

التأهل إلى دوري الدرجة الأولى للشباب:

وكان فريقا الشرق والوطن قد صعدا رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد الفوز في نصف نهائي بطولة أندية المملكة للشباب على الحزم والجندل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الشرق
جانب من احتفالات اللاعبين – المصدر saff


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