الشرق والوطن إلى الدرجة الأولى للشباب

المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا الشرق والوطن في التأهل رسميًّا إلى منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

تأهل الشرق والوطن:

وتمكن الشرق والوطن من حجز بطاقتي التأهل إلى نهائي بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا “الدرجة الثانية” على حساب فريقي الحزم والجندل.

وحقق الفريق المنتمي إلى محافظة الدلم الفوز على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، ضمن منافسات إياب نصف النهائي؛ ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4/ 3.

على الجانب الآخر، تعادل فريق الوطن على ملعب مضيفه الجندل بهدف لكل منهما، في حين أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل الوطن بالهدف الاعتباري خارج الأرض.

اتحاد الكرة يهنئ الفريقين:

وفي السياق ذاته، حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تهنئة الفريقين على التأهل إلى دوري الدرجة الأولى للشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، متمنيًا لهما التوفيق خلال المنافسات المقبلة.

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