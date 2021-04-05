الشيخ السديس يوجه بصرف مكافأة تحفيزية للمتعاقدين برئاسة الحرمين

المواطن - الرياض

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بصرف مكافأة تحفيزية للموظفين المتعاقدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ويأتي توجيه معاليه دعمًا للكفاءات الوطنية العاملة في خدمة الحرمين الشريفين، وتقديرًا لجهودهم الملموسة في تجويد منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والعمار والزوار.

الشيخ السديس يعلن الجاهزية لموسم رمضان:

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين وزوار وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتنفيذ الخطة الميدانية، واستمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

برامج وخطط الرئاسة: وأشار الشيخ السديس إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، وتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة التي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية وتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين، مبينًا أن جميع أعمال الرئاسة تتم وفق توجيهات القيادة الحكيمة وبكوادر مؤهلة ومدربة، ووفق معايير دقيقة.

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