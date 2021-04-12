الشيخ الفوزان يوضح حكم صيام يوم الشك

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى حكم صيام يوم الشك.

حكم صيام يوم الشك

وقال الشيخ صالح الفوزان، في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إن صيام يوم الشك وهو “الثلاثين من شعبان” حرام.

تحذير من صيام يوم الشك

وأضاف الشيخ الفوزان مبينًا حكم صيام يوم الشك: “فإذا لم يُرَ الهلال فإنه لا يجوز صيام يوم الثلاثين على أنه من رمضان”.

وتابع الشيخ صالح الفوزان أن الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه قال إن من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم “صلى الله عليه وسلم”.

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