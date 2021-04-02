الصحة: إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا تجاوز 4.6 مليون جرعة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة تجاوز الأربعة ملايين وستمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة.

التسجيل في تطبيق صحتي:

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حالات كورونا الجديدة:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (728) حالة مؤكدة وتعافي(404) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5768) حالة منها (735) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (391325) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (378873) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(8) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6684) حالة “يرحمهم الله جميعًا”.

الحصول على لقاح كورونا:

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

شارك الخبر







شارك الخبر