الصحة توضح كيفية التصرف حال مخالطة مصاب بـ كورونا

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة، مع استفسار من أحد الأشخاص بشأن كيفية تصرفه عقب مخالطته مُصاباً بفيروس “كورونا”، وذلك بعد أيام قليلة من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

العزل لمدة 14 يوماً بعد المخالطة

وأوضحت الوزارة، أنه عند مخالطة حالة مؤكدة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح فإنه على الشخص عزل نفسه لمدة ١٤ يوماً تُحسب من آخر يوم تم فيه مخالطة المُصاب، وعند عمل الفحص خلال فترة العزل فإنه يلزم إكمال ١٤ يوماً حتى بعد سلبية النتيجة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن تلقي الجرعة الثانية بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة، وعند ثبوت الإصابة فإنه ستتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بناءً على المعطيات العلمية.

مستجدات كورونا في المملكة

يذكر أن وزارة الصحة، كشفت بالأمس عن تسجيل (585) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (369) حالات، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وكانت وزارة الصحة، قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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