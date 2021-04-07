الصحة توضح مدى إمكانية الجمع بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن مدى إمكانية الجمع بين اللقاحين “فايزر” و”أسترازينيكا”، بحيث أخذ الجرعة الأولى من أحدهما والثانية من أخرى.

جاء ذلك في رد من الوزارة، على استفسار أحد المواطنين حول مدى إمكانية أن تكون الجرعة الأولى من شركة والثانية من شركة أخرى؛ لتؤكد أنه حسب التوصيات الحالية ينصح أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

تطورات فيروس كورونا بالسعودية

وتجدر الإشارة إلى أن لقاح “أسترازينيكا” تم تطويره من قبل المختبر البريطاني أسترازينيكا أكسفورد، بينما تم تطوير لقاح “فايزر” بواسطة شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتك الألمانية.

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (792) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (467) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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