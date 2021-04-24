الصحة : لا داعي لتأجيل الحمل بعد لقاح كورونا

المواطن - الرياض

قالت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة إنه لا داعي لتأجيل الحمل بالنسبة للنساء اللواتي حصلن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن حصل هو وزوجته على الجرعة الأولى من لقاح فايزر وينتظران موعد الجرعة الثانية.

تأثير لقاح كورونا على المرضعات

وفي معرض الرد على سؤال آخر قال مركز 937 : لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

الفئات الممنوعة من الحصول لقاح كورونا

وتابعت الصحة أنه بشكل عام الفئات الممنوعة من أخذ اللقاحات تشمل ما يلي:

يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى).

يمنع أخذ اللقاح لمن هم أقل من ١٨ سنة.

يتم تأجيل موعد اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 38.5 أو أعلى.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

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