الصرامي: دوري محمد بن سلمان 2018 كان تاريخيًا

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، مؤكدًا أنها كانت نسخة تاريخية.

الصرامي يُشيد بنسخة 2018 من دوري محمد بن سلمان

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الدوري الاستثنائي لعام 2018.. كان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأعظم والأفضل منذ أن تأسست الحركة الرياضية المحلية”.

وتابع سعود الصرامي حديثه قائلًا: “سجل الحضور الجماهيري الأول في ملاعبنا وفي الشرق الأوسط.. قاده أفضل حكام العالم.. اللقب لم يُحسم إلا في الجولة الأخيرة.. كانت الإثارة والمتابعة عنوان كل جولة.. دوري تاريخي”.

وجاءت تغريدة الصرامي بعد انتقاده للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، والتي كان آخرها في مباراة النصر والفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر بطلًا لنسخة 2018

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، بعد فوزه على الباطن في الجولة الأخيرة برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال.

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