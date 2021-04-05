الصرامي غاضب من حمدالله

المواطن - مروة نبيل

انتقد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، عودة المغربي عبدالرزاق حمدالله للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا الإدارة بسرعة رحيله.

الصرامي ينتقد عودة حمدالله:

وقال سعود الصرامي: “التخلص من هذا المحترف (المستهتر) أول الحلول وأهمها لعودة النظام والانضباط للنصر، لا يمكن الصبر على محترف يكلف النادي ملايين الدولارات من دون أن يقدم ما يوازي عقده الفلكي”.

وتابع المتحدث الإعلامي السابق باسم النصر حديثه بشأن عبدالرزاق حمدالله قائلًا: “إبعاده أمر لا مفر منه فتركة يواصل الفوضى ويعززها سوف تتحول لثقافة داخل المنظومة ثم يصعب علاجها”.

وأضاف: “في لقاء الفيصلي والنصر في القسم الأول من الدوري قررت إدارة النصر إبعاد حمدالله عن الفريق لدواعي فنية ونظامية ففاز النصر مسجلاً 3 أهداف وصنع الفريق العديد من الفرص المحققة”.

وواصل الصرامي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الفيصلي خاض اللقاء مكتملاً وحصل على بلنتي وهمي من الحكم فيصل البلوي.. عاد المهاجم المستهتر فخسر النصر”.

النصر يودع الكأس ويستعد لضمك:

ولعب النصر ضد الفيصلي بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر