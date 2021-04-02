الصرامي: متفائل بالجانب القانوني النصراوي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي عن تفاؤله بالجانب القانوني في إدارة العالمي الجديدة برئاسة مسلي آل معمر.

الصرامي متفائل بتحريك الجانب القانوني

وعلق الصرامي قائلًا: “متفائل جدًا بتحريك الجانب القانوني عند إدارة النصر الجديدة وإيقاف كل متطاول متعصب عند حده بالنظام سواء ظهر باسمه الحقيقي أو “تستر” خلف اسم مستعار”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “تشكيل إدارة قانونية متكاملة الأركان تدافع عن حقوق النصر عند الجهات ذات الاختصاص سيكون خبرًا سارًا بعد أن كان معطلًا”.

آل معمر رئيسًا للنصر

ونصبت الجمعية العمومية في نادي النصر، أمس الخميس، مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 أعوام بالتزكية، وضمت قائمته، عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

وأصبح مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة رقم 15 في تاريخ نادي النصر، حيث تولى 14 رئيسًا المنصب ذاته منذ تأسيس العالمي عام 1955، شغل البعض منهم الرئاسة بالتكليف، وآخرون جاءوا بالانتخابات، وكان آخرهم صفوان السويكت.

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