الصرامي يهاجم برنامجًا رياضيًا

المواطن - محمد سمعه

هاجم سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، أحد البرامج الرياضية، وذلك بسبب انتقادهم لقرار لجنة الانضباط بـ براءة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من تهمة انتهاك الحرمة الجسدية لـ وليد الأحمد لاعب الفيصلي.

الصرامي يطلب اعتذار “الديوانية”

وطالب متحدث النصر السابق ” برنامج الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية بـ ضرورة الاعتذار لنادي النصر وجماهيره، بعد انتقادهم لقرار براءة حمدالله.

وغرد متحدث النصر السابق قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “جمهور النصر ينتظر اعتذارًا عن ديوانية الخميس التي كانت فيها المهنية الإعلامية غائبة عند بعض الضيوف المتعصبين”.

وتابع الصرامي: “طبعًا لو كان ما قيل في الحلقة عن النادي الغالي أو أحد نجومه لكانت المحاسبة في أشد صورها، عدم الاعتذار عنها دليل مؤكد بأن ما حدث كان متفقًا عليه”.

حمدالله بريء

وكانت لجنة الانضباط قامت بتبرئة حمدالله من تهمة انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفيصلي وليد الأحمد، ولكنها أوقفته مباراتين على خلفية دفعه للكاميرا الناقلة للمباراة ضد الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك الأحد قبل الماضي.

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