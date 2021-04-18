العفالق يفجرها: لا مشكلة مع رئيس ضمك !

المواطن - محمد سمعه

نفى سعد العفالق رئيس نادي الفتح، حقيقة ما تردد حول وجود خلاف بينه وبين صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، مما أسفر عن قيام الأخير بتقديم شكوى لأحد مراكز الشرطة ضده.

رئيس الفتح يكشف الحقيقة لـ “الدوري مع وليد”

وأكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامج “الدوري مع وليد” أن العفالق اتصل بالبرنامج ونفى وجود أي مشكلة بينه وبين رئيس فارس الجنوب.

وكان عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “الديوانية” قال بوقت سابق : إن صالح أبو نخاع رئيس فارس الجنوب ذهب لأحد مراكز الشرطة لتقديم بلاغ ضد رئيس نادي الفتح.

وأضاف الحميدي أن موقف سبب سوء فهم بين رئيسي الناديين، تسبب في الخلاف بينهما مما أدى لذهاب بو نخاع لتقديم بلاغ إلى الشرطة.

رئيس ضمك سحب الشكوى

وتابع الحميدي أن بعض من رؤساء الأندية تدخلوا لحل الخلاف بين رئيسي الناديين.

وأضاف بعدها بدر العثمان، مراسل القنوات الرياضية السعودية أن رئيس ضمك، قدم الشكوى، لدى مركز الشرطة، ضد العفالق رئيس الفتح، ثم سحب شكواه بعدها.

وكانت المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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