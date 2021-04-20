العنف الأسري عن فتاة الرياض المعنفة من والدتها: تمت مباشرة الحالة

المواطن - الرياض

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء أنه تم رصد حالة الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل والدتها.

جارٍ اتخاذ اللازم

وأشار مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه تم توجيه الفتاة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

مطالب بحماية الفتاة

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات حول تعنيف فتاة على يد والدتها بالرياض وسط مطالب بحمايتها واتخاذ اللازم حيال هذه الحالة من العنف الأسري.

إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) April 20, 2021

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