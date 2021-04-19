الغضب يشتعل في السودان بعد اكتشاف 190 جثة متحللة 

المواطن- متابعة

سادت حالة من الغضب في السودان بعد اكتشاف تكدس 190 جثة متحللة في مشرحة ملحقة بأحد المستشفيات الحكومية في الخرطوم، ويعتقد على نطاق واسع أنها تعود لبعض ضحايا فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو عام 2019، وقد ذكرت تقارير حينها أن الحادث أسفر عن مقتل المئات.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فبعد انبعاث رائحة الجثث خلال اليومين الماضيين، تظاهر مئات الشباب بوسط العاصمة حيث يقع المستشفى؛ للمطالبة بالكشف عن حقيقة تكدس هذا العدد الكبير من الجثث في مشرحة المستشفى.

طريقة لا إنسانية في تكديس الجثث

وعبر المتظاهرون عن غضبهم الشديد حيال الطريقة التي وصفت باللا إنسانية في تكديس الجثث، خاصة أن رائحتها صارت تزكم الأنوف بعد الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المشرحة.

ورأى متظاهرون أن الجريمة ذات شقين، الأول يتعلق بالشكوك الكبيرة التي تدور حول الطريقة التي قتل بها الضحايا، أما الثاني فيتمثل في عدم اهتمام جهات الاختصاص بالأمر وعدم احترام حقوق الضحايا.

مزاعم وتحقيق

وأكدت المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان أنها تحقق في مزاعم بتحلل جثث بعض ضحايا أحداث القيادة العامة، مشيرة إلى أن المشرحة تحتوي على 3 ثلاجات محملة بجثامين تزيد عن طاقتها الاستيعابية، ورأت أن الأمر يتطلب تحركات عاجلة وفعالة من جهات الاختصاص.

شارك الخبر







شارك الخبر