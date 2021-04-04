الفتح يسجل ثنائية ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

انتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ونجحوا في تسجيل ثنائية ضد التعاون خلال دقيقتين فقط، لتصبح النتيجة تقدم سكري القصيم بنتيجة 3/ 2.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفتح الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021.

الفتح ينتفض:

ونجح محمد مجرشي في تسجيل الهدف الأول ضد التعاون عند الدقيقة 72 من تسديدة من داخل منطقة الجزء بعد تلقيه عرضية مميزة من علي الزقعان، ليُنعش آمال النموذجي وينتفض لاعبيه.

ومر المغربي مراد باتنا بالكرة من أكثر من لاعب ودخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ويهز شباك التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة 74، وسط ضغط قوي من الفريقين لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية.

التعاون يسجل بثلاثية:

وكان الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفتح قد انتهى بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد سجله أليخاندرو روميرو، الشهير بـ كاكو عند الدقيقة 24، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الكاميروني لياندر تاوامبا في تعزيز تقدمه التعاون بهدف ثان، قبل أن يسجل سيدريك أميسي الهدف الثالث، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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