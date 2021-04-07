القنوات الرياضية السعودية تنقل مباراة الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، قبل قليل، عن نقل مباراة الوحدة ضد القوة الجوية العراقي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

نقل مباراة الوحدة على الرياضية السعودية

ولفت حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن القناة السعودية الرياضية الأولى سوف تنقل مباراة الوحدة ضد القوة الجوية ضمن الملحق الآسيوي، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد قليل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد القوة الجوية العراقي، عند الساعة 8:45 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتأهل الفريق الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية، الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، والتي سيستضيفها نادي الشارقة.

المكافآت تُحفز فرسان مكة

وفي السياق ذاته، رصد محبو فرسان مكة مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحفيزهم على تجاوز عقبة القوة الجوية العراقي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض فرسان مكة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل الـ14 في جدول ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

شارك الخبر







شارك الخبر