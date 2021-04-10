الكويت تصدر قرارًا عاجلًا بشأن الوافدين بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلًا عن مسؤولين في وزارة الصحة، بأنه مع عودة ارتفاع معدلات الإصابة بـ”كورونا” وتزايد دخول المستشفيات بين الوافدين في البلاد مقارنة بالمواطنين، لن يتم السماح بعودة دخول الوافدين إلى البلاد مجددًا في المدى القريب.

مؤشرات مقلقة:

وأوضح المسؤولون الصحيون، أن المؤشرات الحالية للوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد لا تزال مقلقة رغم حالة شبه الثبات النسبي لمعدلات الإصابة اليومية منذ أيام، مستبعدين أن يشهد شهر رمضان المنتظر أي تعديل أو تخفيف للإجراءات الاحترازية المضادة للفيروس، أو السماح بدخول الوافدين للبلاد خلال إبريل الجاري، وحتى منتصف مايو المقبل.

وذكروا أن الأرقام المسجلة خلال الأيام الـ9 الأولى من إبريل الجاري تشير إلى صعوبة إصدار السلطات الصحية أي توصيات بتخفيف الإجراءات الوقائية، بعدما سجلت البلاد 10804 إصابات بـ”كورونا”، و74 وفاة، خلال هذه الفترة.

موعد التطعيمات:

وفيما يخص التطعيمات وموعد وصول الدفعة الثالثة من لقاح أكسفورد، كشف المسؤولون أن هذه الدفعة لن تصل الأسبوع الجاري، نظرًا للإقبال المتزايد، والطلب العالمي على اللقاح، ووصول الدفعة الثانية للبلاد قبل أيام.

وأشاروا إلي أن الصحة تعمل على تسريع وتيرة وصول دفعات اللقاحات المعتمدة، فضلًا عن دراسة اعتماد لقاحات أخرى كموديرنا وجونسون آند جونسون.

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