المالكي يُربك الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالإله المالكي حسابات المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي قبل مباراة الهلال المقبلة.

الإصابة تبعد المالكي

ونشر عبدالإله المالكي عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، قبل قليل، صورة له وهو مصاب ويستند على العكاز، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: “الحمد لله على كل حال”.

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجم نادي الاتحاد، عبدالإله المالكي ظهر مصابًا وسيقوم بعمل أشعة على موضع إصابته في القدم، لتحديد المدة التي يحتاجها من أجل العودة إلى الملاعب.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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