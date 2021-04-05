مناورة فنية تُجهز الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتحاد.

الهلال يواصل استعداداته:

وغلب الجانب الفني على مران الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، وتخلل الحصة التدريبية مناورة على كامل مساحة الملعب.

وأدى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، عبدالله الحمدان وسالم الدوسري برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم، تمهيدًا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من شهر إبريل المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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