المركزي السعودي: هذا ما يعنيه رمز التحقق

المواطن - الرياض

أوضح البنك المركزي السعودي (ساما) المقصود برمز التحقق.

رمز التحقق:

وقال المركزي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن رمز التحقق هو رقم سري يستخدم مرة واحدة فقط، ويصل إلى المستخدم عبر رسالة نصية إلى رقم جواله المسجل لدى الجهة المالية، عند طلبه تنفيذ خدمة أو الدخول إلى حسابه أو الحصول على منتج مالي.

أوقات عمل البنوك في رمضان:

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي السعودي في وقت سابق أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

ولفت المركزي إلى أن أوقات البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وأوضح أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية ومراكز التحويل ستبقى مفتوحة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية والمناطق المزدحمة والأهلة بالسكان والأماكن التي تستدعي تواجد الفروع بصفة مستمرة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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