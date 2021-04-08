المريسل للنصراويين: ادعموا حمدالله

المواطن - مروة نبيل

حرص الإعلامي عبدالعزيز المريسل على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعرضه للإيقاف من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

الانضباط توقف مهاجم النصر 15 يومًا

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس، عن إيقاف مهاجم النصر لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت المهاجم النصراوي وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، تجاه نجم فريق الفيصلي، وليد الأحمد، خلال مباراتهما، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

استغلال أزمات النصر

وأطلق عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاق يحمل اسم “يا نصراويون اتحدوا وادعموا حمدالله”، وطالبهم بمساندة المهاجم المغربي، مؤكدًا أن العالمي هو الخاسر من هذه الضغوطات.

وقال المريسل في سلسلة تغريدات: “جوليانو.. أحمد موسى.. فيتوريا، كلهم أسماء خسرهم النصر واستغل غير النصراويين اختلافات النصراويين حولهم واستغلوا هبوط مستوى الفريق ليزيدوا الضغط ويزداد الضغط الجماهير والإعلامي خاصة في لحظات وجود نتائج غير جيدة وفي النهاية الخاسر النصر”.

وتابع: “في الماضي القريب كرروا نفس الموضوع مع السهلاوي ويحيى الشهري، واصل من لا يريد خيرًا بالنصر من الغير نصراويين هجومهم على السهلاوي ويحيى ومع وجود نتائج غير مرضية وفي لحظة ضعف عاطفي انساق معهم بعض النصراويين لتكبر كرة الثلج ونصل للنهاية الغير جيدة بأن يفقد اللاعبون الثقة بأنفسهم”.

المريسل يُطالب النصراويين بدعم حمدالله

وأضاف: “اليوم يتكرر نفس السيناريو مع حمدالله، ووالله لو كان سيئًا فنيًا لما قاموا بكل هذه الحملات الممنهجة للإطاحة به.. عليك كمحب لنادي النصر ألّا تأخذ دور الداعم والإدارة طالما تثق في عملهم وما جاءوا لأجله (إسعادك) وتحقيق الإنجازات”.

وواصل: “إن كان لحمدالله أي خطأ أيًا كان فالإدارة هي من تحاسبه، لكن إياك أن تكون أداة دون أن تعلم لتحطيم مهاجم في إمكانياته، كما حدث مع البعض منكم في السهلاوي ويحيى وجوليانو وموسى وفيتوريا.. لهذا اتحدوا وادعموا ناديكم”.

واستكمل: “قد يأتي نصراوي غاضب من ضياع بطولات ويقول لا نريد دعمه ونريد رحيله لأنه فعل كذا وكذا!!.. وأقول له سأناصرك لو كانت الإدارة الحالية لها ذنب فيما وصل له الفريق من كل شيء، أعطوا الإدارة فرصة العمل وقموا بدوركم واتركوا تعمل ما عليها”.

الموسم مليء بالأخطاء

وعلق على الأداء الموسم الحالي، قائلًا: “شخصياً.. أعلم بأن هذا الموسم مليء بالأخطاء والتي زادتها ظروف قهرية أثرت على النتائج كإصابة الفريق بفيروس كورونا ولكني مؤمن أن الهرم الإداري له دور كبير في كل شيء، وأثق أن حمدالله وزملاءه سيعودون للوضع الطبيعي قريبًا لكن هذا أن يحدث بدون دعمكم يا نصراويين ادعموا حمدالله”.

وأردف: “من لا يحب للنصر الخبر من غير النصراويين استغلوا اختلافات حدثت بين النصراويين ونفذوا مهمتهم بسهولة في كثير من مخططاتهم وإذا نجحوا أن يتوقفوا بل سيصل لتدمير كل المنظومة التي يحسدونكم عليها وخاصة العنصر المحلي.. لهذا لا تسمحون بذلك”.

واختتم تغريداته قائلًا: “إذا تؤمن بعمل كبير النصراويين الأمير خالد بن فهد والرموز التي معه وتسانده في العلن (في الوقت الذي يختفي ذلك عند الآخرين) فقم بدورك واترك العمل لإدارة النادي التي وثق فيها كل النصراويين بمن فيهم أنت الآن بصوت واحد يا نصراويين ادعموا حمدالله وستكون لنا عودة”.

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