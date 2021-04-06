المسابقات تُناقش روزنامة موسم 2022

المواطن - مروة نبيل

ناقشت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المسابقات تُناقش روزنامة الموسم المقبل:

ونظمت اللجنة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل روزنامة الموسم الرياضي المقبل لأندية دوري المحترفين، وذلك بالتعاون مع لجنة المسابقات وإدارة المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

قدم الورشة نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وشهدت حضور إداريي ومدربي أندية دوري المحترفين، بالإضافة إلى أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

تفاصيل ورشة العمل:

ولفت اللجنة في بيان رسمي، إلى أنه تم خلال الورشة استعراض مشاركات الأندية المحلية والخارجية، بالإضافة للاستحقاقات الدولية للمنتخبات السعودية خلال الموسم المقبل، كما تم النقاش مع الحاضرين من منسوبي الأندية في انطلاقة وختام الموسم.

كما تمت مناقشة مواعيد كأس خادم الحرمين الشريفين ومسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر والاستحقاقات الخارجية للأندية وتلقي ملاحظات واقتراحات الأندية تمهيدًا لاعتماد الروزنامة للموسم المقبل.

وشهدت ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم حضور ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين باستثناء أندية النصر والفيصلي وضمك والعين.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود رابطة الدوري السعودي للمحترفين في التواصل مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والاهتمام بجميع آرائهم والاطلاع على مقترحاتهم قبل إعداد روزنامة الموسم الرياضي 2021/ 2022.

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