الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة معًا للمرة الأولى بعد الأحداث الأخيرة

المواطن - متابعة

ظهر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مع الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق معًا للمرة الأولى، أمس الأحد، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها البلاد على مدى الأيام الماضية.

الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة في يوم الشهيد:

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فقد زار الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأضرحة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، استذكارًا لدور الملوك الهاشميين في قيادة مسيرة التأسيس والبناء والإنجاز، وذلك في ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية يوم الأحد.

كما زار الأضرحة الملكية أصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن.

الأمير حمزة في قصره برعاية ملك الأردن:

وقبل أيام أعلن ملك الأردن أن أخاه، الأمير حمزة، مع عائلته في قصره وتحت رعاية الملك، واصفًا الأحداث الأخيرة بأنها الأكثر إيلامًا له بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

وقال الملك عبدالله في البيان: “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلامًا، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز”.

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