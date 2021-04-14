المودة تدشن برامجها الرمضانية لتلبية احتياجات الأسرة 

المواطن - الرياض

دشنت جمعية المودة للتنمية الأسرية برامجها الرمضانية تحت شعار “رمضان مودة ورحمة”، والتي تقدمها للأسرة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مجموعة من البرامج المختلفة التي تساهم في زيادة ترابط الأسرة وتقوم بتوعيتها وتثقيفها وتقديم الدعم لها في موسم رمضان المبارك.

حزمة برامج:

وصرح مدير عام المودة محمد آل رضي، بأن الجمعية تستهدف من خلال هذه الحزمة من البرامج تلبية احتياجات الأسرة بكافة أفرادها ومع ما يتناسب مع روحانية شهر رمضان، ويسهم في تحقيق رسالة المودة بتحسين جودة حياة الأسرة عبر منظومة مبتكرة ومتكاملة من الحلول النوعية والاستباقية والشراكات المؤثرة في بيئة داعمة ومُمكنة.

وأوضح آل رضي أنه في إطار تقديم الدعم النفسي وتقديم الاستشارات الأسرية والتربوية سيطلق برنامج “المودة لايف” البث المباشر اليومي من خلال منصة تويتر لمدة ساعة كاملة من الساعة 11- 12 مساء، وذلك بوجود متخصص ومستشار يوميًّا يقوم بتثقيف الأسرة وتقديم الاستشارات حول الصعوبات التي تعانيها خلال الأزمة، وكذلك تقديم النصائح لتربية الأطفال وتحسين العلاقة الزوجية، كما سوف يتم بشكل يومي نشر حلقات المسلسل الصوتي “سعيد وسعيدة” والذي يحاكي واقع الحياة الأسرية بكافة أحداثها في إطار درامي مميز.

قصة منتج:

وأضاف آل رضي أن الجمعية سوف تقدم فقرة يومية بعنوان “قصة منتج”، وذلك عبر تقديم أفلام حرفية قصيرة عن صناعة المنتجات الرمضانية تقدمها عدد من المستفيدات من برامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة التابعة لجمعية المودة، واللاتي تم تمكينهن من خلال عدة برامج حرفية ساهمت في تحويلهن من الاحتياج إلى الإنتاج. كما سوف يقدم في برنامج ”إضاءات أسرية” مجموعة من الأمسيات التوعية عن بعد مع مدربين متخصصين، وتركز هذه الأمسيات على المهارات التي تحتاجها الأسرة في رمضان وغيرها من المعارف والتي تتناول تعزيز الصحة النفسية، وكذلك والادخار المالي للأسرة والتعامل مع المخاوف والأزمات والصحة العامة للأسرة، بالإضافة للجوانب التربوية وإدارة الضغوط الأسرية، وتبدأ هذه الأمسيات الساعة 10 مساء ويمكن التسجيل فيها من خلال الرابط هنا.

مسابقة أشرف الخلق:

وبين آل رضي أنه سوف تطلق خلال شهر رمضان مسابقة أشرف الخلق وهي مسابقة أسرية عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرته تتناول بشكل يومي موقف من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم وكيفية التعامل النبوي في هذه المواقف.

واختتم آل رضي بأنه سيتم عبر برنامج “وقفات أسرية” بث مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول قضية أسرية عبر قصة وفكرة مبسطة تناقش فيها القضايا الأسرية بمختلف تصنيفاتها في إطار توعوي مميز. كما سينشر في برنامج “الأسرة في القرآن” والذي يستعرض من خلاله بشكل يومي القيم الأسرية التي تناولها القرآن الكريم.

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