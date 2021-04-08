النائب العام يجتمع برؤساء النيابات ويدشن دليل تعليمات النيابة الجديد

المواطن - واس

عُقد اليوم بدائرة النيابة العامة بمحافظة جدة الاجتماع السنوي لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة.

دعم غير محدود:

وأوضح النائب العام خلال الاجتماع أن الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطن والمقيم في المملكة، مما يتطلب بذل الجهد وتجويد الإجراءات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

تعليمات النيابة العامة:

وأضاف: “في سبيل توحيد إجراءات التحقيق والادعاء العام في فروع النيابة العامة ودوائرها، ومنعا للاجتهادات الفردية، ندشن اليوم النسخة المحدثة من (تعليمات النيابة العامة وملحقاتها) المعدة من قبل المختصين ، ورفعها في بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتكون متاحة لمنسوبيها كافة بهدف إتقان تلك الإجراءات وإحكامها بما يسهم في الارتقاء بالعمل الفني الإجرائي، وصولا للعدالة الناجزة وفقا لرؤية المملكة 2030.

وتناول الاجتماع التأكيد على تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وجرت مناقشة آلية تطوير العمل بما يخدم المستفيدين من مواطنين ومقيمين، ومناقشة إجراءات التحقيق والادعاء العام والرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، والتفتيش والمتابعة، والتعاون الدولي، والأعمال المساندة، واستعراض إستراتيجية إدارة التطوير والتخطيط الإستراتيجي، ومبادرات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ، وآلية توزيع منسوبي النيابة العامة بحسب الاحتياج والاختصاص.

كما تضمن الاجتماع عرضا مرئيا عن مراكز الاتصال والعمليات النيابي في منطقة الرياض ومبادرة أداء لقياس مستوى أداء منسوبي النيابة ومبادرة توثيق خدمة المراجعين، وتجربة فرع النيابة العامة بمنطقة عسير في تفعيل مكاتب التنسيق الأمني.

شارك الخبر







شارك الخبر