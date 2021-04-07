النصر يرفض عقوبة حمدالله

المواطن - محمد سمعه

أبدت إدارة نادي النصر تحفظها على عقوبة لجنة الانضباط باتحاد القدم، على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم العالمي.

وكانت لجنة الانضباط، قررت إيقاف النجم المغربي لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت؛ بسبب ما بدر منه بعد مباراة الفيصلي بـ كأس الملك.

إدارة النصر ترفض العقوبة:

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة النصر، رفضت عقوبة المهاجم المغربي، وسوف تُقدم استئنافًا ضدها، وفق الإجراءات النظامية.

وكان النصر ودع بطولة كأس الملك، وذلك بعد الخسارة من نادي الفيصلي بهدف دون رد يوم الأحد الماضي.

يذكر أن حمدالله كان تصرف بشكل غير لائق مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، بالإضافة لدفعه لإحدى الكاميرات الناقلة للمباراة التي انتهت بفوز الفيصلي.

حمدالله لن يتواجد ضد ضمك:

وسيغيب اللاعب المغربي عن مواجهة نادي ضمك بعد غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر حاليًّا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

وتعرض النجم المغربي للعديد من الانتقادات؛ وذلك بسبب هبوط مستواه الفني إضافة لحصوله على الكثير من الإجازات، وهو ما أغضب جماهير النصر.

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