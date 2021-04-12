النصر يصدم بيتي مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

تسبب نادي النصر في صدمة لنجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي يُعاني حاليًا من إصابة في الركبة.

ويغيب مارتينيز عن النصر منذ مارس الماضي، وبالتحديد بعد إصابته في مباراة الأهلي بالجولة الـ23 من دوري المحترفين، التي أُقيمت على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة.

وكان مارتينيز طلب من إدارة النصر السفر إلى الأرجنتين لعرض الفحوصات الطبية الخاصة به على طبيب أرجنتيني الذي يُعد بمثابة صديق مقرب له.

النصر يرفض طلب بيتي مارتينيز

ولكن قالت تقارير صحفية إن نادي النصر صدم بيتي مارتينيز برفض طلبه بالسفر إلى الأرجنتين وفقًا لـ “البلاد”.

الرفض يأتي حرصًا على بقاء كل عناصر الفريق ليتعرف المدرب الجديد، البرازيلي مانو مينيز عليهم ثم يُبت بعد ذلك في أمر إصابة مارتينيز صاحب الـ27 سنة.

النجم الأرجنتيني بحاجة لمدة أطول

وكانت الفحوصات الطبية التي أًجريت على مارتينيز ذكرت حاجته لفترة من 4 إلى 6 أسابيع للتأهيل منذ إصابته ولكن عاد النادي ليعلن أن اللاعب يحتاج لفترة أطول.

يذكر أن مارتينيز كان انضم لـ النصر في صيف 2020 قادمًا من نادي يونايتد دي سي الأمريكي، كما حقق لقبًا واحدًا حتى الآن مع النصر وهو السوبر السعودي على حساب الهلال في يناير الماضي.

ويستعد نادي النصر حاليًا لمواجهة نادي الوحدات الأردني بعد غد الأربعاء في دوري أبطال آسيا.

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